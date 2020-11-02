Малюська про ситуацію з коронавірусом в тюрмах: "Як у фантастичних фільмах"

Фото: в'язниця (flickr)

Міністр юстиції Денис Малюська назвав "прекрасною" епідеміологічну ситуацію в українських колоніях. За його словами, ув'язнені не хворіють на коронавірус.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, в колоніях застосовували багато заходів протиепідемічної безпеки.

"Якщо мова йде про епідеміологічну ситуацію в колоніях, то там настільки все чудово, що виглядає, як у фантастичних фільмах. Там не хворіють люди коронавірусом практично", - сказав Малюська.

Зокрема тюрми закривали для відвідувань, забезпечили засобами індивідуального захисту.

"Але все одно частково загадка залишається. Тому що показники захворюваності, коли я про них кажу колегам з МОЗ, іншим фахівцям, то ніхто не вірить в реальність", - додав глава Мін'юсту.

При цьому, за його даними, хворіє персонал колоній. Міністр сказав, що Україна - серед лідерів за ефективністю боротьби з коронавірусом в установах виконання покарань.

Раніше Денис Малюська повідомив, що в Україні понад півтори тисячі осіб відбуває довічне ув'язнення. За його словами, утримання кожного з них обходиться в 10 тис. гривень на місяць.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні є 27 законсервованих в'язниць. Ці установи не використовуються останні два роки, тому Міністерство юстиції виставить їх на продаж.