Малюська: развязка по вкладам Суркисов в ПриватБанке наступит не раньше июня

Развязка дела о вкладах братьев Суркисов в "ПриватБанке" завершится не раньше июня, до этого деньги им возвращать не будут. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, 28 апреля шесть британских компаний обратились с заявлением о принудительном исполнении решения Печерского райсуда, который вынес решение по делу о вкладах на 250 млн долларов в пользу Суркисов. После этого Исполнительная служба открыла производство и направило сообщение банку.

"Что будет дальше?... ГИС сообщит банку о необходимости выполнения постановления суда, наверное, оштрафует банк за невыполнение и направит материалы в правоохранительные органы… Никто никаких денег никому не перечислит", - заявил Малюська.

Он также отметил, что развязка наступит не ранее рассмотрения Большой палатой Верховного суда дела о законности конвертации депозитов в акции (bail-in) в июне этого года.

"Мы не взимаем и не требуем взыскать 7 млрд гривен с "ПриватБанка". Мы выполняем решение суда, который требует от "ПриватБанка" обслуживание депозитов (и черт знает как это сделать)", - добавил министр.

Напомним, в середине апреля апелляционный суд отклонил жалобу ПриватБанка и подтвердил решение Печерского суда об обязательстве вернуть 250 млн долларов офшорам Суркисов.

Отметим, вердикта Верховного суда ждет Шестой апелляционный административный суд, который рассматривает жалобу на решение о признании национализации "ПриватБанка" незаконной, а также Окружной административный суд, рассматривающий иски Игоря Коломойского.