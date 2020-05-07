Малюська: розв'язка по вкладах Суркісів у ПриватБанку настане не раніше червня

Розв'язка справи про вклади братів Суркісів у "ПриватБанку" завершиться не раніше червня, до цього гроші їм повертати не будуть. Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, 28 квітня шість британських компаній звернулися із заявою про примусове виконання рішення Печерського райсуду, який виніс рішення у справі про вклади на 250 млн доларів на користь Суркісів. Після цього Виконавча служба відкрила провадження і надіслав повідомлення банку.

"Що буде далі?... ДВС повідомить банк про необхідність виконання постанови суду, напевно, оштрафує банк за невиконання і передасть матеріали в правоохоронні органи... Ніхто ніяких грошей нікому не перерахує", - заявив Малюська.

Він також зазначив, що розв'язка настане не раніше розгляду Великою палатою Верховного суду справи про законність конвертації депозитів в акції (bail-in) в червні цього року.

"Ми не стягуємо і не вимагаємо стягнути 7 млрд гривень з "ПриватБанку". Ми виконуємо рішення суду, який вимагає від "ПриватБанку" обслуговування депозитів (і чорт знає як це зробити)", - додав міністр.

Нагадаємо, в середині квітня апеляційний суд відхилив скаргу ПриватБанку і підтвердив рішення Печерського суду про зобов'язання повернути 250 млн доларів офшорам Суркісів.

Зазначимо, вердикту Верховного суду чекає Шостий апеляційний адміністративний суд, який розглядає скаргу на рішення про визнання націоналізації "ПриватБанку" незаконною, а також Окружний адміністративний суд, який розглядає позови Ігоря Коломойського.