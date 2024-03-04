Малюська про протести польських фермерів на кордоні: там є російські шпигуни

За його словами, якщо Україна хоче стати членом Євросоюзу, потрібно культивувати культуру перемовин і діалогу і "не вестись на підвищення градусу", бо ЄС - це "мультикультуралізм і презумпція невинуватості".

"Ви знаєте, хто з цих вагонів кукурудзу висипав? І я не знаю. Це може бути хтось з росіян? Може. Чому ми перекладаємо відповідальність на Польщу, на фермерів, хоча ми цього не знаємо? Поки ми не знаємо, поки особа не встановлена, я б утримався цього. Тому що я гарантую, що там точно є російські шпигуни. Вони не можуть там не бути", - каже Малюська.

Водночас, як зазначає міністр, не варто за вчинком малої групи людей робити висновки про всіх.

"Я бачив цих фермерів і вже неодноразово з ними спілкувався. Я часто виїжджаю у Варшаву на перемовини чи транзитом, проїжджаючи по кордону, я виходжу з автомобіля і спілкуюсь з ними. Так, хтось очевидно працює на Росію, влаштовуючи провокації. Але це зовсім не свідчить про те, що це є стандартною загальною думкою усіх, хто блокує кордони", - пояснює він.

Голова міністерства зазначив, що фермери мають свій приватний інтерес, який ніяким чином з політикою особливо не пов'язаний, але "хтось всередині Польщі, можливо і росіяни, грається у цю гру", щоб збільшити градус дискусії.

"Це звичайна російська тактика. Вони шукають маленькі проблеми і піднімають їх до максимально великого рівня. І тому складається таке враження, в тому числі через медіа, що там зібрались українофоби, які тільки й думають про те, щоб нас тут знищити. А це неправда. Перший плакат, який там був, біля якого я сфоткався, це був: "Допомагаємо українцям, а не олігархам". І там були люди, які реально були налаштовані дуже-дуже проукраїнсько і антиросійсько. До того ж, фермери зараз лютують всюди по Європі", - додав Малюська.

Він також констатував, що до протестів фермерів "ми маємо звикнути", бо "в Європейський союз йдемо" і відповідно, мітинги фермерів - це "те, що стане для нас буденністю життя".

"Після того, як ми станемо членами Євросоюзу, ці фермери стануть нашими союзниками, тому що інтереси збігатимуться. І ми будемо їздити на одних та самих тракторах, спільно щось перекривати і спільно щось вимагати. Гарантовано", - констатував міністр.

Ситуація на кордоні з Польщею

На українсько-польському кордоні триває блокування шести з 9 напрямків. Загалом у черзі на території Польщі на 3 березня у бік України перебували 2,4 тисячі вантажних транспортних засобів. Раніше стало відомо, що Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської "Зеленої угоди".

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна та Польща мають знайти рішення для розблокування кордону. Те, що зараз відбувається на польсько-українському кордоні, давно вийшло за межі моралі.