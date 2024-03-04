Малюська про протесты польских фермеров на границе: там есть российские шпионы

По его словам, если Украина хочет стать членом Евросоюза, нужно культивировать культуру переговоров и диалога и "не вестись на повышение градуса", потому что ЕС - это "мультикультурализм и презумпция невиновности".

"Вы знаете, кто из этих вагонов кукурузу высыпал? И я не знаю. Это может быть кто-то из россиян? Может. Почему мы перекладываем ответственность на Польшу, на фермеров, хотя мы этого не знаем? Пока мы не знаем, пока лицо не установлено, я бы удержался от этого. Потому что я гарантирую, что там точно есть российские шпионы. Они не могут там не быть", - говорит Малюська.

В то же время, как отмечает министр, не стоит по поступку малой группы людей делать выводы обо всех.

"Я видел этих фермеров и уже неоднократно с ними общался. Я часто выезжаю в Варшаву на переговоры или транзитом, проезжая по границе, я выхожу из автомобиля и общаюсь с ними. Да, кто-то очевидно работает на Россию, устраивая провокации. Но это совсем не свидетельствует о том, что это стандартное общее мнение всех, кто блокирует границы", - объясняет он.

Глава министерства отметил, что фермеры имеют свой частный интерес, который никоим образом с политикой особо не связан, но "кто внутри Польши, возможно и россияне, играет в эту игру", чтобы увеличить градус дискуссии.

"Это обычная российская тактика. Они ищут маленькие проблемы и поднимают их до максимально большого уровня. Первый плакат, который там был, возле которого я сфоткался, это был: "Помогаем украинцам, а не олигархам". И там были люди, которые реально были настроены очень-очень проукраински и антироссийски. К тому же, фермеры сейчас свирепствуют повсюду по Европе", - добавил Малюська.

Он также констатировал, что к протестам фермеров "мы должны привыкнуть", потому что "в Европейский союз идем" и соответственно, митинги фермеров - это "то, что станет для нас обыденностью жизни".

"После того как мы станем членами Евросоюза, эти фермеры станут нашими союзниками, потому что интересы будут совпадать. И мы будем ездить на одних и тех же тракторах, совместно что-то перекрывать и совместно что-то требовать. Гарантированно", - констатировал министр.

Ситуация на границе с Польшей

На украинско-польской границе продолжается блокировка шести из 9 направлений. Всего в очереди на территории Польши на 3 марта в сторону Украины находились 2,4 тысячи грузовых транспортных средств. Ранее стало известно, что Польша ведет неофициальные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен по освобождению польских фермеров от некоторых положений европейского "Зеленого соглашения".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина и Польша должны найти решение для разблокирования границы. То, что сейчас происходит на польско-украинской границе, давно вышло за пределы морали.

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