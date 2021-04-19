Малюська продает свой фотоколлаж с помощью блокчейн. Перечислит деньги на ремонт СИЗО
Министр юстиции Денис Малюська выставил на продажу коллаж из своих фотографий за невзаимозаменяемые токены (NFT). Фотоколлаж имеет название "море временно недоступно".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он назвал свой коллаж "крипто-шедевром"
"Редкий шанс дешево купить NFT крипто-шедевр искусства", - написал Малюська.
Он добавил, что все деньги планирует перевести в спецфонд Лукьяновского следственного изолятора на ремонт бесплатных камер.
Стартовая цена лота составляет 1 этериум – это примерно 2 149 долларов.
"Черт его знает, будет ли это просто волна хайпа, что быстро спадет, или долгосрочный тренд в искусстве, но обойти возможность создать и продать свой NFT я не могу", - добавил Малюська.
Фото: Denis Malyuska/Facebook
Напомним, Денис Малюська заявил, что система электронного уголовного производства уже почти готова для применения.
РБК-Украина писало, что Министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия начали работу над амбициозным проектом по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему Украины. Экспериментальный пилотный проект планируют запустить в течение 2022 года в одном из районных судов.