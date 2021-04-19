Малюська продає свій фотоколаж за допомогою блокчейн. Перерахує гроші на ремонт СІЗО
Міністр юстиції Денис Малюська виставив на продаж колаж зі своїх фотографій за невзаємозамінні токени (NFT). Фотоколаж має назву "море тимчасово недоступне".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Він назвав свій колаж "крипто-шедевром"
"Рідкісний шанс дешево придбати NFT крипто-шедевр мистецтва", - написав Малюська.
Він додав, що всі гроші планує переказати у спецфонд Лук’янівського слідчого ізолятору на ремонт безплатних камер.
Стартова ціна лоту становить 1 етеріум – це приблизно 2 149 доларів.
"Біс його знає, чи це буде просто хвиля хайпу, що швидко спаде, чи довгостроковий тренд у мистецтві, але оминути можливість створити та продати свій NFT я не можу", - додав Малюська.
Фото: Denis Malyuska/Facebook
Нагадаємо, Денис Малюська заявив, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування.
РБК-Україна писало, що Міністерство цифрової трансформації і Вища рада правосуддя почали роботу над амбітним проектом по впровадженню штучного інтелекту в судову систему України. Експериментальний пілотний проект планують запустити протягом 2022 року в одному з районних судів.