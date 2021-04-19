ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Малюська продає свій фотоколаж за допомогою блокчейн. Перерахує гроші на ремонт СІЗО

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 01:06
Малюська продає свій фотоколаж за допомогою блокчейн. Перерахує гроші на ремонт СІЗО Фото: Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Міністр юстиції Денис Малюська виставив на продаж колаж зі своїх фотографій за невзаємозамінні токени (NFT). Фотоколаж має назву "море тимчасово недоступне".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він назвав свій колаж "крипто-шедевром"

"Рідкісний шанс дешево придбати NFT крипто-шедевр мистецтва", - написав Малюська.

Він додав, що всі гроші планує переказати у спецфонд Лук’янівського слідчого ізолятору на ремонт безплатних камер.

Стартова ціна лоту становить 1 етеріум – це приблизно 2 149 доларів.

"Біс його знає, чи це буде просто хвиля хайпу, що швидко спаде, чи довгостроковий тренд у мистецтві, але оминути можливість створити та продати свій NFT я не можу", - додав Малюська.

Малюська продає свій фотоколаж за допомогою блокчейн. Перерахує гроші на ремонт СІЗО

Фото: Denis Malyuska/Facebook

Нагадаємо, Денис Малюська заявив, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування.

РБК-Україна писало, що Міністерство цифрової трансформації і Вища рада правосуддя почали роботу над амбітним проектом по впровадженню штучного інтелекту в судову систему України. Експериментальний пілотний проект планують запустити протягом 2022 року в одному з районних судів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство технології валюта Денис Малюська
NEWS
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу