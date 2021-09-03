Малюська предложил уменьшить сферу применения люстрации

Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил за сохранение в стране механизма люстрации. При этом он предложил сузить сферу его применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Малюськи .

"Нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения", - сказал он.

Министр отметил, что уже разработан законопроект, который должен подкорректировать применение люстрации. Однако по этому вопросу еще нет компромисса ни в парламенте, ни среди экспертов.