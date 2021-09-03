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Малюська предложил уменьшить сферу применения люстрации

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил за сохранение в стране механизма люстрации. При этом он предложил сузить сферу его применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Малюськи.

"Нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения", - сказал он.

Министр отметил, что уже разработан законопроект, который должен подкорректировать применение люстрации. Однако по этому вопросу еще нет компромисса ни в парламенте, ни среди экспертов.

Напомним, в июне 2020 года Минюст разработал законопроект об изменении механизма люстрации.

Отметим, в октябре 2019 года ЕСПЧ признал, что увольнения чиновников по закону о люстрации привели к нарушению их прав.

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УкраинаМинистерство юстиции Украины