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Малюська запропонував зменшити сферу застосування люстрації

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр юстиції України Денис Малюська виступив за збереження в країні механізму люстрації. При цьому він запропонував звузити сферу його застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Малюськи.

"Нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування", - сказав він.

Міністр зазначив, що вже розроблений законопроєкт, який повинен підкоригувати застосування люстрації. Однак з цього питання ще немає компромісу ні в парламенті, ні серед експертів.

Нагадаємо, у червні 2020 року Мін'юст розробив законопроєкт Про зміну механізму люстрації.

Відзначимо, в жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав, що звільнення чиновників за законом про люстрацію призвели до порушення їхніх прав.

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УкраїнаМіністерство юстиції України