Малюська про мобілізацію в'язнів: якщо давати автомат ризиковано, можна дати лопату

Як розповів Малюська, за ґратами перебувають тисячі громадян, які готові захищати свою державу. Аналіз того, чи безпечні вони для несення військової служби, не займе багато часу, зазначив міністр, оскільки всі в'язні вже проходили тестування на визначення ризику вчинення повторних злочинів.

"Мені складно уявити, яку небезпеку в лавах ЗСУ становитимуть ті, хто був засуджений за порушення правил ПДР, коли наслідки були неумисними, або ті, хто вчинив корупційне порушення. Вони убивати з автомата своїх побратимів точно не будуть. Але й варто розуміти, що в армії зараз - це не тільки захищати Батьківщину зі зброєю в руках, а це й будувати різні речі. Ризиковано давати автомат, давайте дамо лопату", - сказав він.

Мобілізація засуджених

Нагадаємо, Рада схвалила у першому читанні новий законопроект про мобілізацію. В документі, серед іншого, пропонується дозволити добровільну мобілізацію людей з погашеною судимістю. Але за виключенням низки статей.

Однак, у Мін'юсті виступають за більш радикальні підходи до цього питання. Як заявляв міністр Малюська, тисячі громадян України, які мають судимість, мають бажання приєднатися до лав Збройних сил України.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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