Малюська выступил за изменение закона о люстрации

Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

По его словам, закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ

Минист юстиции Украины Денис Малюська выступает за пересмотр закона о люстрации после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Недавно ЕСПЧ вынес решение по люстрации в Украине, констатировав значительные нарушения Конвенции по правам человека. На вопрос, будет ли в связи с этим инициирован пересмотр закона о люстрации, Малюська ответил положительно.

"Будем. Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ", - сказал министр.

Отвечая на вопрос об инициативе президента Владимира Зеленского расширить люстрацию на чиновников, которые были при власти с 2014 года, Малюська ответил что "расширение объема люстрации не актуально".

"Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Малюська назвал решение ЕСПЧ по люстрации "довольно размытым" - в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить.

"То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия Совета Европы считает, что законодательные изменения в судебную систему Украины угрожают ее стабильности и независимости.