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Малюська виступив за зміну закону про люстрацію

Новини » Політика     30.12.2019 - 09:37
Малюська виступив за зміну закону про люстрацію
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

За його словами, закон про люстрації потребує змін з урахуванням рішення ЄСПЛ

Міністр юстиції України Денис Малюська виступає за перегляд закону про люстрацію після рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Нещодавно ЄСПЛ виніс рішення по люстрації в Україні, констатувавши значні порушення Конвенції з прав людини. На питання, чи буде у зв'язку з цим ініційований перегляд закону про люстрацію, Малюська відповів позитивно.

"Будемо. Питання тільки в тому, як і коли ми це зробимо, але однозначно закон про люстрації потребує змін з урахуванням рішення ЄСПЛ", - сказав міністр.

Відповідаючи на питання про ініціативу президента Володимира Зеленського розширити люстрацію чиновників, які були при владі до 2014 року, Малюська відповів що "розширення обсягу люстрації не актуальне".

"Євросуд, навпаки, закликає звузити обсяг люстрації. Тому ми цю ідею не підтримували", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Малюська назвав рішення ЄСПЛ щодо люстрації "досить розмитим" - у ньому йдеться про певний баланс, а не про конкретні норми, які треба було б змінити або скасувати.

"То є загальний посил зрозумілий, що обсяг і кількість посад, які підпадають під люстрацію, необхідно якось звужувати, але він не зовсім однозначний, і важко зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок в аргументації Європейського суду", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія Ради Європи вважає, що законодавчі зміни в судову систему України загрожують її стабільності і незалежності.

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