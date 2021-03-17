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Малюська о блокировании YouTube-канала Шария: возможно, но это будет непросто

Автор: Игорь Литвиненко

Министр юстиции Денис Малюська оценил возможность блокирования YouTube-канала блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене. По его словам, теоретически это возможно, но будет сложно.

Об этом Малюська заявил в интервью "Украинским новостям".

Министр отметил, что сложности в этом деле возникнут из-за того, что YouTube-канал ведется не украинской компанией.

"Смогут-не смогут это сделать - вопрос не совсем однозначный, но определенная вероятность существует, что такое случится. Для этого нужны решения - в конце концов, нужно получить приговор в уголовном производстве или задействовать другие механизмы. Пока я не видел решение, которое служило бы основанием для закрытия канала", - пояснил Малюська.

Напомним, 16 февраля блогеру Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

После того, как Шарий дважды не явился на допрос в Службу безопасности Украины, его объявили в розыск. При этом СБУ запросила международную правовую помощь в деле Шария.

Также РБК-Украина писало, что Минюст просит суд запретить "Партию Шария" из-за подделки подписей в документах при ее создании.

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Новости Украины Анатолий ШарийДенис Малюська
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