Малюська про блокування YouTube-каналу Шарія: можливо, але це буде непросто

Міністр юстиції Денис Малюська оцінив можливість блокування YouTube-каналу скандального блогера Анатолія Шарія . За його словами, теоретично це можливо, але буде складно.

"Зможуть-не зможуть це зробити - питання не зовсім однозначне, але існує певна ймовірність, що таке станеться. Для цього потрібні рішення - в кінці кінців, потрібно отримати вирок у кримінальному провадженні або задіяти інші механізми. Поки я не бачив рішення, яке служило б підставою для закриття каналу", - пояснив Малюська.

Міністр зазначив, що складнощі в цій справі виникнуть через те, що YouTube-канал не ведеться українською компанією.

Нагадаємо, 16 лютого блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у державній зраді. Також його підозрюють у порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.

Після того, як Шарій двічі не з'явився на допит у Службу безпеки України, його оголосили в розшук. При цьому СБУ запросила міжнародну правову допомогу у справі Шарія.

Також РБК-Україна писало, що Мін'юст просить суд заборонити Партію Шарія" з-за підробку підписів у документах при її створенні.