RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Малюська про блокування YouTube-каналу Шарія: можливо, але це буде непросто

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр юстиції Денис Малюська оцінив можливість блокування YouTube-каналу скандального блогера Анатолія Шарія. За його словами, теоретично це можливо, але буде складно.

Про це Малюська заявив в інтерв'ю "Українським новинам".

Міністр зазначив, що складнощі в цій справі виникнуть через те, що YouTube-канал не ведеться українською компанією.

"Зможуть-не зможуть це зробити - питання не зовсім однозначне, але існує певна ймовірність, що таке станеться. Для цього потрібні рішення - в кінці кінців, потрібно отримати вирок у кримінальному провадженні або задіяти інші механізми. Поки я не бачив рішення, яке служило б підставою для закриття каналу", - пояснив Малюська.

Нагадаємо, 16 лютого блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у державній зраді. Також його підозрюють у порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.

Після того, як Шарій двічі не з'явився на допит у Службу безпеки України, його оголосили в розшук. При цьому СБУ запросила міжнародну правову допомогу у справі Шарія.

Також РБК-Україна писало, що Мін'юст просить суд заборонити Партію Шарія" з-за підробку підписів у документах при її створенні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Анатолий ШарийДенис Малюська
Читайте також
Суд дозволив затримати Шарія
СБУ виявила порушення під час перереєстрації "Партії Шарія"
Прогноз погоди