ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Малюська про блокування YouTube-каналу Шарія: можливо, але це буде непросто

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 10:55
Малюська про блокування YouTube-каналу Шарія: можливо, але це буде непросто Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр юстиції Денис Малюська оцінив можливість блокування YouTube-каналу скандального блогера Анатолія Шарія. За його словами, теоретично це можливо, але буде складно.

Про це Малюська заявив в інтерв'ю "Українським новинам".

Міністр зазначив, що складнощі в цій справі виникнуть через те, що YouTube-канал не ведеться українською компанією.

"Зможуть-не зможуть це зробити - питання не зовсім однозначне, але існує певна ймовірність, що таке станеться. Для цього потрібні рішення - в кінці кінців, потрібно отримати вирок у кримінальному провадженні або задіяти інші механізми. Поки я не бачив рішення, яке служило б підставою для закриття каналу", - пояснив Малюська.

Нагадаємо, 16 лютого блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у державній зраді. Також його підозрюють у порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.

Після того, як Шарій двічі не з'явився на допит у Службу безпеки України, його оголосили в розшук. При цьому СБУ запросила міжнародну правову допомогу у справі Шарія.

Також РБК-Україна писало, що Мін'юст просить суд заборонити Партію Шарія" з-за підробку підписів у документах при її створенні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Анатолий Шарий Денис Малюська
NEWS
ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога
ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік