Не в.о., а офіційно. Малюк очолив СБУ

Зокрема, про призначення Малюка головою СБУ повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Верховна рада затвердила відповідне подання президента України", - написав нардеп.

Що відомо про Василя Малюка

У біографії 39-річного керівника СБУ десятки років досвіду роботи в органах держбезпеки, посада заступника керівника МВС, участь в АТО та звання бригадного генерала.

Василь Васильович Малюк родом із Житомирської області (м. Коростишів). Здобув вищу освіту в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю "Правознавство". Має ступінь кандидата юридичних наук.

З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. Обіймав посади від оперуповноваженого до начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю у регіональних управліннях СБУ. У 2020-му перейшов до Центрального управління СБУ.

З 13 березня 2020 Василь Малюк став першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

26 липня 2021 президент Володимир Зеленський звільнив Малюка та ще кількох заступників голови СБУ. Глава держави пояснив кадрові перестановки підготовкою до реформи спецслужби.

Фото: Василь Малюк призначений головою СБУ (facebook.com)

16 лютого 2022 Василь Малюк отримав призначення на посаду першого заступника Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Проте пропрацював у МВС недовго. Після вторгнення РФ в Україну повернувся до СБУ.

3 березня указом президента Малюка знову було призначено першим заступником голови Служби безпеки України. 25 березня отримав звання бригадного генерала.

Після усунення Івана Баканова і після його звільнення, з 18 липня 2022 Василь Малюк став тимчасово виконувачем обов'язків керівника СБУ.

Василь Малюк – учасник бойових дій, має державну нагороду "За участь в антитерористичній операції".

Зміна керівництва СБУ

17 липня 2022, майже через 3 роки роботи на посаді очільника Служби безпеки України, Івана Баканова було усунуто президентом від виконання обов'язків відповідно до ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У цій статті зазначено, що підставою для усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків є невиконання або неналежне виконання обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.

Водночас із Бакановим Володимир Зеленський усунув із посади генерального прокурора Ірину Венедіктову. За заявою глави держави, таке рішення пов'язане із виявленням зв'язків між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

18 липня Зеленський призначив в.о. керівника СБУ Василя Малюка та вніс до ВР проект постанови про звільнення Баканова. 19 липня парламент підтримав рішення президента та відправив Івана Баканова у відставку 265 голосами нардепів.