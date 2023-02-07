Не и.о., а официально. Малюк возглавил СБУ

В частности, о назначении Малюка главой СБУ сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины", - написал нардеп.

Голосование по фракциям

Как пишет нардеп Ярослав Железняк, за назначение Малюка проголосовали 324 народных депутата.

Известно, что на голосовании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов и генеральный прокурор Андрей Костин.

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Фото: Рада назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины (t.me/yzheleznyak)

Что известно о Василии Малюке

В биографии 39-летнего руководителя СБУ десятки лет опыта работы в органах госбезопасности, должность заместителя руководителя МВД, участие в АТО и звание бригадного генерала.

Василий Васильевич Малюк родом из Житомирской области (г. Коростышев). Получил высшее образование в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности "Правоведение". Имеет степень кандидата юридических наук.

С 2001 года начал военную службу в органах государственной безопасности. Занимал должности от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в региональных управлениях СБУ. В 2020-м перешел в Центральное управление СБУ.

С 13 марта 2020 Василий Малюк стал первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

26 июля 2021 президент Владимир Зеленский уволил Малюка и еще нескольких замов главы СБУ. Глава государства объяснил кадровые перестановки подготовкой к реформе спецслужбы.

Фото: Василий Малюк назначен главой СБУ (facebook.com)

16 февраля 2022 Василий Малюк получил назначение на должность первого заместителя Министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Однако проработал в МВД недолго. После военного вторжения РФ в Украину вернулся в СБУ.

3 марта указом президента Малюк вновь был назначен первым замом главы Службы безопасности Украины. 25 марта получил звание бригадного генерала.

После остранения Ивана Баканова и затем его увольнения, с 18 июля 2022 Василий Малюк стал временно исполняющим обязанности руководителя СБУ.

Василий Малюк - участник боевых действий, имеет государственную награду "За участие в антитеррористической операции".

Смена руководства СБУ

17 июля 2022, спустя почти 3 года работы на посту председателя Службы безопасности Украины, Иван Баканов был отстранен президентом от исполнения обязанностей по ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ.

В данной статье указано, что основанием для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей является неисполнение или ненадлежащее исполнение его обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий.

Одновременно с Бакановым Владимир Зеленский отстранил с должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. По заявлению главы государства, такое решение связано с выявлением связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

18 июля Зеленский назначил и.о. руководителя СБУ Василия Малюка и внес в ВР проект постановления об увольнении Баканова. 19 июля парламент поддержал решение президента и отправил Ивана Баканова в отставку 265 голосами нардепов.