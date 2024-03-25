Малюк про використання морських дронів проти росіян: СБУ ніколи не повторюється

Служба безпеки України ніколи не повторюється у використанні морських дронів проти російських окупантів, щоб вони не змогли підлаштувати свою оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Малюк спрогнозував нові спецоперації, які завдадуть ще більшої шкоди ворогові - на суші та в морі.

"Нехай росіяни очікують чергового "бавовни"... Ми ніколи не повторюємося і якщо вони десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Усьому свій час ви все побачите", - анонсував Василь Малюк.

Глава СБУ нагадав, що Україні з початку повномасштабної війни вдалося вразити Кримський міст, а також про морські дрони Sea Baby та "Мамай", за допомогою яких уже вдалося вразити 11 кораблів Росії та розблокувати Чорне море.

За його словами, з початку війни воїни СБУ знищили вже понад 800 ворожих танків, бронетехніку, системи РЕБ та ППО.