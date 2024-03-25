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Малюк об использовании морских дронов против россиян: СБУ никогда не повторяется

Киев, Понедельник 25 марта 2024 21:21
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Малюк об использовании морских дронов против россиян: СБУ никогда не повторяется Фото: Василий Малюк, глава СБУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины никогда не повторяется в использовании морских дронов против российских оккупантов, чтобы они не смогли подстроить свою оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы СБУ Василия Малюка, которое транслировали в эфире телемарафона.

Малюк спрогнозировал новые спецоперации, которые нанесут еще больший вред врагу - на суше и в море.

"Пусть россияне ожидают очередной "бавовны"… Мы никогда не повторяемся и если они где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время вы все увидите", - анонсировал Василий Малюк.

Глава СБУ напомнил, что Украине с начала полномасштабной войны удалось поразить Крымский мост, а также о морских дронах Sea Baby и "Мамай", с помощью которых уже удалось поразить 11 кораблей России и разблокировать Черное море.

По его словам, с начала войны воины СБУ уничтожили уже более 800 вражеских танков, бронетехнику, системы РЭБ и ПВО.

Использование морских дронов

Напомним, украинские военные уже неоднократно использовали морские дроны против оккупантов. В частности, этим занимаются подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины.

При помощи таких беспилотников украинским защитникам удалось уничтожить ряд кораблей российских оккупантов.

Вчера, 24 марта, стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ и центр связи.

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