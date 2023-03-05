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Малюк про справи проти колабрантів: СБУ вже передала до суду сотні проваджень

Фото: Глава СБУ Василь Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Олег Васьків

Служба безпеки України у 2022 році загалом розслідувала понад 2 600 кримінальних проваджень щодо колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави СБУ Василя Малюка під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

"До суду передано вже понад 300 справ. Набрали чинності 44 відповідні вироки суду", - зазначив генерал-майор.

Малюк вказав, що майже 1 000 проваджень із загального масиву СБУ відкрила на території п'яти областей:

  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Миколаївської;
  • Донецької;
  • Луганської.

Також, за його словами, Служба безпеки України провела 128 антитерористичних та контрдиверсійних заходів.

У звільнених населених пунктах вже перевірили майже 22 тисячі осіб, та виявили понад 100 так званих гауляйтерів. Окрім цього, було знайдено десятки катівень, місць масових поховань, а також схованки з розграбованим майном.

Глава СБУ поінформував, що було встановлено понад 6 тисяч осіб, причетних до проведення псевдореферендумів.

"До розслідування кожного випадку колабораційної діяльності ми підходимо доволі індивідуально. Прискіпливо вивчаємо всі деталі. Перевіряємо усі категорії громадян, зокрема і працівників установ: медичних, соціальних, адміністративних. Тобто тих, кого окупанти могли в першу чергу залучити до своєї співпраці", - додав Малюк.

Нагадаємо, СБУ викрила двох колаборантів, які перейшли на бік окупантів у Харківській та Донецькій областях. Один із затриманих - мешканець Ізюмського району, друга - мешканка Лимана.

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Служба безпеки УкраїниколаборантВійна Росії проти України