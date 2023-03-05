Малюк о делах против коллабрантов: СБУ уже передала в суд сотни производств

"В суд передано уже более 300 дел. Вступили в силу 44 соответствующих приговора суда", - отметил генерал-майор.

Малюк указал, что почти 1 000 производств из общего массива СБУ открыла на территории пяти областей:

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской;

Донецкой;

Луганская.

Также, по его словам, Служба безопасности Украины провела 128 антитеррористических и контрдиверсионных мер.

В освобожденных населенных пунктах уже проверили почти 22 тысячи человек, и обнаружили более 100 так называемых гауляйтеров. Кроме этого, были найдены десятки пыточных, мест массовых захоронений, а также тайники с разграбленным имуществом.

Глава СБУ проинформировал, что было установлено более 6 тысяч человек, причастных к проведению псевдореферендумов.

"К расследованию каждого случая коллаборационной деятельности мы подходим достаточно индивидуально. Придирчиво изучаем все детали. Проверяем все категории граждан, в том числе и работников учреждений: медицинских, социальных, административных. То есть тех, кого оккупанты могли в первую очередь привлечь к своему сотрудничеству", - добавил Малюк.