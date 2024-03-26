Малюк розповів про наслідки псевдоперемоги Путіна на "виборах"

За його словами, так звана "перемога" Путіна на "виборах" президента РФ означає лише додаткові матеріали кримінальних справ щодо злочинів агресора.

"Ця псевдоперемога - тільки чергові томи під час документування всіх тих злочинів, які вчиняє Путін і вся його команда", - сказав Малюк.

Голова СБУ додав, що проведення російських псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України - це вже злочин.

"Та явка і ті результати, які вони намалювали, були відомі нам ще напередодні. Все це фіксувалося і сьогодні це все лягає в матеріали відповідних кримінальних проваджень", - сказав очільник спецслужби.