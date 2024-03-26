RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Малюк рассказал о последствиях псевдопобеды Путина на "выборах"

Фото: председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк (ssu.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Так называемая "победа" Владимира Путина на выборах президента в России станет очередным томом в материалах преступлений, совершенных Российской Федерацией.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, так называемая "победа" Путина на "выборах" президента РФ означает лишь дополнительные материалы уголовных дел по преступлениям агрессора.

"Эта псевдопобеда - только очередные тома при документировании всех тех преступлений, которые совершает Путин и вся его команда", - сказал Малюк.

Глава СБУ добавил, что проведение российских псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины - это уже преступление.

"Та явка и те результаты, которые они нарисовали, были известны нам еще накануне. Все это фиксировалось и сегодня это все ложится в материалы соответствующих уголовных производств", - сказал глава спецслужбы.

"Президентские выборы" в России

С 15 по 17 марта 2024 года в России состоялись "президентские выборы". По результатам "волеизъявления", российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Такое "голосование" Кремль провел и на временно оккупированных территориях Украины. В Европейском Союзе решительно осудили незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины и подчеркнули, что никогда не признают их результатов.

О результатах "выборов Путина", реакции мира, сценарии того, как будут развиваться дальнейшие события - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины