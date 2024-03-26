Малюк рассказал о последствиях псевдопобеды Путина на "выборах"

Так называемая "победа" Владимира Путина на выборах президента в России станет очередным томом в материалах преступлений, совершенных Российской Федерацией.
Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, так называемая "победа" Путина на "выборах" президента РФ означает лишь дополнительные материалы уголовных дел по преступлениям агрессора.
"Эта псевдопобеда - только очередные тома при документировании всех тех преступлений, которые совершает Путин и вся его команда", - сказал Малюк.
Глава СБУ добавил, что проведение российских псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины - это уже преступление.
"Та явка и те результаты, которые они нарисовали, были известны нам еще накануне. Все это фиксировалось и сегодня это все ложится в материалы соответствующих уголовных производств", - сказал глава спецслужбы.
С 15 по 17 марта 2024 года в России состоялись "президентские выборы". По результатам "волеизъявления", российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.
Такое "голосование" Кремль провел и на временно оккупированных территориях Украины. В Европейском Союзе решительно осудили незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины и подчеркнули, что никогда не признают их результатов.
О результатах "выборов Путина", реакции мира, сценарии того, как будут развиваться дальнейшие события - читайте в материале РБК-Украина.
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