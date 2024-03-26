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Малюк розповів про наслідки псевдоперемоги Путіна на "виборах"

Київ, Вівторок 26 березня 2024 01:44
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Малюк розповів про наслідки псевдоперемоги Путіна на "виборах" Фото: голова Служби безпеки України Василь Малюк (ssu.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Так звана "перемога" Володимира Путіна на виборах президента у Росії стане черговим томом в матеріалах злочинів, скоєних Російською Федерацією.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, так звана "перемога" Путіна на "виборах" президента РФ означає лише додаткові матеріали кримінальних справ щодо злочинів агресора.

"Ця псевдоперемога - тільки чергові томи під час документування всіх тих злочинів, які вчиняє Путін і вся його команда", - сказав Малюк.

Голова СБУ додав, що проведення російських псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України - це вже злочин.

"Та явка і ті результати, які вони намалювали, були відомі нам ще напередодні. Все це фіксувалося і сьогодні це все лягає в матеріали відповідних кримінальних проваджень", - сказав очільник спецслужби.

"Президентські вибори" у Росії

З 15 по 17 березня 2024 року в Росії відбулися "президентські вибори". За результатами "волевиявлення", російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Таке "голосування" Кремль провів і на тимчасово окупованих територіях України. В Європейському Союзі рішуче засудили незаконні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України та підкреслили, що ніколи не визнають їх результатів.

Про результати "виборів Путіна", реакцію світу, сценарії того, як розвиватимуться подальші події - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки України
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