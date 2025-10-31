Малюк і підліток нарешті в безпеці: Україна врятувала ще двох дітей з окупації
Ще двох дітей вдалося повернути з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Йдеться про малюка та 17-річного хлопця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За словами Прокудіна, у 2022 році життя його матері, 23-річної дівчини, перетворилося на боротьбу за виживання. Після того як вона відмовилася отримати російський паспорт, так звані "служби опіки" намагалися забрати її новонародженого сина, заявляючи, що мати не здатна забезпечити дитину.
"Єдине, про що дівчина весь час мріяла, - виїхати до сестри у Дніпро", - розповів голова ОВА.
Також вдалося врятувати 17-річного хлопця, який понад два роки жив під тиском окупантів. Підлітка змушували навчатися за російською програмою, а за прояв проукраїнської позиції погрожували "підвалом".
Хлопець неодноразово намагався втекти, однак лише зараз йому вдалося повернутися до рідного батька.
"Наразі мама з малюком та хлопець проходять реабілітацію та готується повернутися до нормального життя в безпеці", - додав Прокудін.
Посадовець подякував ініціативі президента України Bring Kids Back UA за допомогу у порятунку наших людей.
Викрадення дітей окупантами
Як відомо, Росія масово викрадає українських дітей із окупованих територій. За даними України та міжнародних організацій, депортовано понад 19 тисяч дітей, але реальна кількість значно більша.
Малюків забирають із дитячих будинків, лікарень, інтернатів або розлучають із батьками під час "фільтрацій". Згодом їх відправляють у різні регіони РФ, де часто всиновлюють і примусово надають громадянство.
Нещодавно стало відомо, що у Сенаті Сполучених Штатів Америки відбудуться слухання щодо масових викрадень українських дітей Росією.
Перед тим сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив, що у випадку, якщо Росія не поверне всіх незаконно вивезених українських дітей, він ініціюватиме законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
Також у Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зокрема, у Страсбурзі 25 червня було підписано двосторонню угоду між Радою Європи та Україною.