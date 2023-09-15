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Маляр про звільнення Андріївки: це напрямок наступу, бої тривають

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Андріївка у Донецькій області звільнена українськими захисниками. Проте на Бахмутському напрямку тривають активні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Це південний фланг довкола Бахмута. І там тривають бої в Кліщіївці та Курдюмівці. І по суті це є напрямок наступу наших військ на сході. Тому що ми з вами знаємо, що на сході є напрямки наступу ворога. Це чотири напрямки. І Бахмутський, де рухаємося вперед ми", - зазначила вона.

За словами Маляр, ситуація на Бахмутському напрямку неоднозначна. На північному фланзі ЗСУ намагаються зберегти позиції та висоти, які ворог хоче повернути. Проте на південному фланзі наші воїни просуваються вперед.

"Щотижня там було просування поступове вперед, і власне зараз це відбувається.  Але бої надзвичайно важкі. Ворог налаштований серйозно, вони не збираються здавати свої позиції. І ми знаємо, що їх задача - вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Тому це дуже потужний двобій. Зрозуміло, що ми там рухаємося вперед, але ціна дуже серйозна", - пояснила заступниця міністра.

Звільнення Андріївки

Вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки під Бахмутом, проте інформація виявилася завчасною. Вже зранку 15 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення населеного пункту у Донецькій області.

Бійці Третьої штурмової бригади заявили, що розбили в Андріївці 72 окрему мотострілецьку бригаду РФ разом з командуванням.. За словами захисників, взяття та утримання Андріївки - шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута.

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