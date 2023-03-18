Маляр спростувала фейки про мобілізацію жінок-медиків та повістки

"Кремлівська пропаганда продовжує поширювати фейки та міфи, використовувати маніпуляції фактами задля впливу на українське суспільство. Зокрема, кремлівські пропагандисти відпрацьовують тему дискредитації мобілізації", - повідомила Маляр.

За її словами, попри те, що росіянам не вдається надати загального розголосу своїм фейкам, вони все одно намагаються їх "розкрутити".

"У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край", - наголосила замміністра.

За її словами, якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку - це для уточнення даних.

Маляр наголосила, що згідно з українським законом, жінки-медики повинні що 5 років з'являтись в воєнкоматі.

Повістки через "Дію"

"Також постійно шириться інформація, що нібито через "Дію" будуть видавати повістки. Наразі повістки через "Дію" не видають", - підкреслила заступник міністра.

За її словами, наразі навіть не опрацьовується питання, щодо інтеграції повісток в "Дію".

Всіх мобілізованих відправляють в Бахмут?

Ще одним російським наративом є те, що мобілізованих без підготовки одразу відправляють в Бахмут. Проте замміністра оборони запевнила, що це зовсім не відповідає дійсності.

"Насправді мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання", - сказала Маляр.

Крім того, вона повідомила, що мобілізованих направляють на різні напрямки, а не лише на Схід.

Маляр також повідомила, що є чимало тилових військових частин у різних регіонах України, завдання яких наближати нашу перемогу.

Спектр широкий - від навчальних закладів і підрозділів, до баз, складів та арсеналів, сюди ж можна додати ремонтні частини, частини зв’язку і кібероборони. Згадати варто аеродроми, шпиталі, автобази. Необхідна цілодобова їх охорона та оборона. І на такі посади також відбувається мобілізація.

"Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії", - повідомила замміністра.

Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, під час звернення потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку її направили, а також надати інформацію про ТЦК СП, який її відправив.

Нагадаємо, Маляр повідомила коли може розпочатись мобілізація жінок-медиків.

Більш докладно про питання постановки жінок на військовий облік можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Війна не має статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він працюватиме".

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