Маляр про ситуацію на сході: ворог наступає на низці напрямків, ЗСУ успішно обороняються

Війська ворога намагаються наступати на сході на декількох напрямків. Наші воїни успішно обороняються й потужно знищують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Як відзначила Маляр, оборонні дії ЗСУ включають також контрштурм та активні дії.

"Що зараз відбувається? Ми здійснюємо оборону. Оборонні заходи включають не лише в прямому сенсі оборону, а й контрштурм та активні дії. Попри те, що ворог сильний, наші оборонці не дають йому просуватись та подекуди відкидають ворога назад і потужно знищують", - пише Маляр.

За словами заступника міністра оборони, така ситуація на сході спостерігається вже останні декілька місяців.