Маляр про ситуацію на сході: ворог наступає на низці напрямків, ЗСУ успішно обороняються

Війська ворога намагаються наступати на сході на декількох напрямків. Наші воїни успішно обороняються й потужно знищують окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.
Як відзначила Маляр, оборонні дії ЗСУ включають також контрштурм та активні дії.
"Що зараз відбувається? Ми здійснюємо оборону. Оборонні заходи включають не лише в прямому сенсі оборону, а й контрштурм та активні дії. Попри те, що ворог сильний, наші оборонці не дають йому просуватись та подекуди відкидають ворога назад і потужно знищують", - пише Маляр.
За словами заступника міністра оборони, така ситуація на сході спостерігається вже останні декілька місяців.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Маляр, ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.
Тим часом згідно з даними CNN, наші війська почали "формувати" операції напередодні очікуваного контрнаступу проти російських окупаційних військ.
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