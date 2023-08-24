Маляр про ситуацію на південному фронті: ми просуваємось, ворог - ні

За її словами, попри те, що окупанти мають потужну лінію оборони їм не вдається ані просуватись, ані реалізовувати інші свої плани.

"На Півдні триває наступальна операція на декількох напрямках. Результат очевидний: ми просуваємось, ворог - ні. Наші Збройні Сили серйозно зменшують оборонний потенціал ворога", - розповіла Маляр.

Вона розповіла, що окупанти намагаються посилити другу та третю лінії оборони. Вони намагаються також створити залізобетонні конструкції.

"Це не така лінія оборони, як показують у фільмах. Все відбувається ділянками. І на певних ділянках пройдена перша лінія. Подекуди наближаємось до другої лінії оборони й справді, ворог укріплений", - пояснила вона.

Ситуація на фронті

Як писав Інститут вивчення війни (ISW) наші воїни мали значний успіх у Запорізькій області. Зокрема воїни б'ються за Кліщіївку та продовжують зусилля з форсування Дніпра в Херсонській області.

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