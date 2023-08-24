Маляр о ситуации на южном фронте: мы продвигаемся, враг - нет

По ее словам, несмотря на то, что оккупанты имеют мощную линию обороны, им не удается ни продвигаться, ни реализовывать другие свои планы.

"На Юге продолжается наступательная операция по нескольким направлениям. Результат очевиден: мы продвигаемся, враг - нет. Наши Вооруженные Силы серьезно уменьшают оборонный потенциал врага", - рассказала Маляр.

Она рассказала, что оккупанты пытаются усилить вторую и третью линии обороны. Они пробуют также сделать железобетонные конструкции.

"Это не такая линия обороны, как показывают в фильмах. Все происходит участками. И на определенных участках пройдена первая линия. Кое-где приближаемся ко второй линии обороны действительно, враг укреплен", - пояснила она.

Ситуация на фронте

Как писал Институт изучения войны (ISW), наши воины имели значительный успех в Запорожской области. В частности, воины дерутся за Клищиевку и продолжают усилия по форсированию Днепра в Херсонской области.

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