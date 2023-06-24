Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках

"Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно", - пояснила заступник міністра оборони.

Просування вперед є на таких напрямках:

Оріхово-Василівки,

Бахмута,

Богданівки,

Ягідного,

Кліщіївки,

Курдюмівки.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

Ситуація на півдні

"На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії", - повідомила Маляр.

Водночас вона зазначила, що ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки.

Наступ ЗСУ

Вчора Маляр повідомляла, що Сили оборони України продовжують наступальні дії на півдні України. Також військові стримують ворожий наступ у Донецькій області, там постійно тривають бої.

Також за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

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