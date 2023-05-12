Маляр про ситуацію в Бахмуті: українські військові просунулись вперед на 2 км

Окупанти дають неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно мають на меті виправдати реальну ситуацію своїх втрат та поразок у Бахмуті. Водночас ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.
"Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування", - констатує вона.
Насправді ж реальна ситуація протягом тижня, за словами Маляр, така, що попри наявність зброї:
За даними ISW, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії в районі Бахмута, що призвело до зниження інтенсивності боїв в самому місті.
Зокрема, у ході локальних контратак біля Бахмута військові ЗСУ могли прорвати деякі рубежі російських окупантів. Успішні дії Сил оборони України у цьому районі посилили паніку у російському інформаційному просторі на тлі чуток про заплановані українські контрнаступи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.