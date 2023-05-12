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Маляр о ситуации в Бахмуте: украинские военные продвинулись вперед на 2 км

Фото: ВСУ продвинулись вперед на 2 км на Бахмутском направлении и не потеряли ни одной позиции за неделю (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты дают ложную информацию о нехватке оружия, чем вероятно хотят оправдать реальную ситуацию своих потерь и поражений в Бахмуте. В то же время ВСУ удалось продвинуться на 2 км на Бахмутском направлении и не потерять ни одной позиции за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

"Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет сверхважное значение. Почти сакральное. Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании", - констатирует она.

На самом же деле реальная ситуация в течение недели, по словам Маляр, такова, что несмотря на наличие оружия:

  • врагу не удалось реализовать свои планы;
  • враг понес большие потери в живой силе;
  • наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;
  • ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

По данным ISW, ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, что привело к снижению интенсивности боев в самом городе.

В частности, в ходе локальных контратак у Бахмута военные ВСУ могли прорвать некоторые рубежи российских оккупантов. Успешные действия Сил обороны Украины в этом районе ужесточили панику в российском информационном пространстве на фоне слухов о запланированных украинских контрнаступлениях.

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Бахмут