Маляр розповіла, яку частину Бахмута контролюють ЗСУ та що відбувається в місті

"З учорашнього дня ситуація більш-менш така сама як була вчора. Пам'ятаємо, що вчора за нашими Збройними силами залишався контроль за певними інфраструктурними, промисловими об'єктами і приватного сектору в південно-західному районі. Це район "Літака". Сьогодні так само за нами залишається контроль цієї частини міста", - розповіла вона.

За словами Маляр, бої тривають. Крім того, ворог протягом цієї ночі, зараз буквально здійснює зачистку тих територій, які взяв у місті під контроль.

"Тобто вони шукають, чи раптом не залишилися там наші групи диверсійні, які можуть чинити опір і здійснювати свої дії", - додала заступник міністра.

При чому Маляр розповіла, що пропагандисти удають, що вони вже повністю взяли місто під свій контроль, але це не так.

"З невійськового, то вони там "концерт" робили, співали. Все це було чути", - додала вона.

Ситуація у Бахмуті

Раніше Маляр заявляла, що українські захисники змогли повернути частину панівних висот на околицях і взяти Бахмут у півоточення. Вона запевнила, що ЗСУ утримують оборону в районі "Літак". Крім того, ЗСУ просунулися ще на 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмуту. При цьому ЗСУ продовжують тримати оборону на південному заході міста.

Крім того, спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий, українські військові в Бахмуті завдали непоправних втрат ПВК "Вагнера". Це сталося попри те, що Сила оборони не мають чисельної переваги на цьому напрямі. За даними ISW, після багатьох місяців міських боїв малоймовірно, що бойовики ПВК "Вагнера" продовжать бойові дії за межами Бахмута в нинішньому виснаженому стані.