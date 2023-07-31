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Маляр про просування ЗСУ під час наступу: український військовий феномен

Фото: Збройні сили України (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Під час наступу втрати українських військових значно менші, ніж у російських окупантів. Водночас Збройні сили України просуваються вперед, навіть попри перевагу ворога в озброєнні та живій силі.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У нас є успіхи. І ми цього тижня непогано просувалися у всіх напрямках. Тут питання не в просуванні. Наші Збройні сили сьогодні здійснюють речі, які можна назвати військовим дивом", - заявила Маляр.

Вона пояснила, що за нормами військової науки, наступати треба, коли є перевага в озброєнні й кількості людей. Проте українські бійці наступають, коли у ворога всього цього більше.

"Наші рухаються, і тут питання не в кілометрах. Те, що вони йдуть вперед і на Сході, і на Півдні - це український військовий феномен", - зазначила Маляр.

Ситуація на фронті

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ поступово просуваються на Мелітопольскому та Бердянському напрямках, а росіяни намагаються перехопити ініціативу на лінії Сватове-Кремінна.

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожих "Шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ та 2 райони зосередження особового складу ворога.

За минулий тиждень Сили оборони України звільнили 2 кв. км території на Бахмутському напрямку. Тим часом РФ підтягує на схід велику кількість своїх військ.

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Війна Росії проти УкраїниГанна Маляр