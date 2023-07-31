Маляр о продвижении ВСУ во время наступления: украинский военный феномен

Заместитель министра обороны отметила, что работу украинских военных следует оценивать не только километрами, следует понимать, что ВСУ уничтожают немало вражеских складов с боеприпасами, которые потенциально враг мог применить против украинцев.

"У нас есть успехи. И мы на этой неделе неплохо продвигались по всем направлениям. Здесь вопрос не в продвижении. Наши Вооруженные силы сегодня осуществляют вещи, которые можно назвать военным чудом", - заявила Маляр.

Она пояснила, что по нормам военной науки, наступать надо, когда есть преимущество в вооружении и количестве людей. Однако украинские бойцы наступают, когда у врага всего этого больше.

"Наши движутся, и здесь вопрос не в километрах. То, что они идут вперед и на Востоке, и на Юге - это украинский военный феномен", - отметила Маляр.