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Маляр о продвижении ВСУ во время наступления: украинский военный феномен

Фото: Вооруженные Силы Украины (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Во время наступления потери украинских войск значительно меньше, чем у российских оккупантов. В то же время Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, даже несмотря на преимущество врага в вооружении и живой силе.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а россияне пытаются перехватить инициативу на линии Сватово-Кременная.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "Шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага.

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении. Тем временем РФ подтягивает к востоку большое количество своих войск.

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Война России против УкраиныАнна Маляр