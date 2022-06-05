Маляр о поставках оружия Украине: Запад должен понять, что это не разовая акция

Военная помощь Украине в борьбе против российских оккупантов не может стать разовой акцией для стран Запада.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Западные союзники должны понять, что предоставление тяжелого вооружения Украине не является разовой помощью. Поставки должны продолжаться до победы", - подчеркнула Маляр.
По ее словам, всего оружия, которое получила Украина с начала войны, недостаточно для того, чтобы дать отпор оккупантам.
"Наши бойцы действительно подготовлены, наша армия действительно подготовлена. Но этой мотивации и подготовки недостаточно, чтобы победить Россию без оружия", - отметила замминистра обороны.
Маляр добавила, что сейчас ВСУ больше всего нуждаются в системах ПВО и тяжелом вооружении.
Напомним, ранее стало известно, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.
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