Маляр о поставках оружия Украине: Запад должен понять, что это не разовая акция

"Западные союзники должны понять, что предоставление тяжелого вооружения Украине не является разовой помощью. Поставки должны продолжаться до победы", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, всего оружия, которое получила Украина с начала войны, недостаточно для того, чтобы дать отпор оккупантам.

"Наши бойцы действительно подготовлены, наша армия действительно подготовлена. Но этой мотивации и подготовки недостаточно, чтобы победить Россию без оружия", - отметила замминистра обороны.

Маляр добавила, что сейчас ВСУ больше всего нуждаются в системах ПВО и тяжелом вооружении.