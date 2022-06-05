Маляр про поставки зброї Україні: Захід має зрозуміти, що це не разова акція

Військова допомога Україні у боротьбі проти російських окупантів не може стати разовою акцією для країн Заходу.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
"Західні союзники мають зрозуміти, що надання важкого озброєння Україні не є одноразовою допомогою. Постачання мають продовжуватися до перемоги", - наголосила Маляр.
За її словами, всієї зброї, яку отримала Україна з початку війни, недостатньо для того, щоб дати відсіч окупантам.
"Наші бійці справді підготовлені, наша армія справді підготовлена. Але цієї мотивації та підготовки недостатньо, щоб перемогти Росію без зброї", - наголосила заступник міністра оборони.
Маляр додала, що зараз ЗСУ найбільше потребують систем ППО та важкого озброєння.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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