Маляр про поставки зброї Україні: Захід має зрозуміти, що це не разова акція

"Західні союзники мають зрозуміти, що надання важкого озброєння Україні не є одноразовою допомогою. Постачання мають продовжуватися до перемоги", - наголосила Маляр.

За її словами, всієї зброї, яку отримала Україна з початку війни, недостатньо для того, щоб дати відсіч окупантам.

"Наші бійці справді підготовлені, наша армія справді підготовлена. Але цієї мотивації та підготовки недостатньо, щоб перемогти Росію без зброї", - наголосила заступник міністра оборони.

Маляр додала, що зараз ЗСУ найбільше потребують систем ППО та важкого озброєння.