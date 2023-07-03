Маляр про події на фронті: маємо успіх, але ситуація змінюється дуже стрімко

На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась. Ворог намагався наступати на цьому напрямку, однак безуспішно.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення в Telegram .

"Триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони - мали певний успіх", - повідомила вона.

Маляр підкреслила, що ситуація на Бахмутовському напрямку змінюється дуже стрімко.

"Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", - додала замміністра.

За її словами, на південному фланзі в районі Кліщіївки, українські війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають бої.

Крім того, Маляр додала, що в Бахмуті також неспокійно.

"Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога", - заявила вона.

Ситуація на Бахмутському напрямку

З початку червня українські військові розпочали активні дії на кількох ділянках фронту. Зокрема, їхній наступ розпочався і під Бахмутом Донецької області.

За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, українські захисники 27 червня успішно просувалися в районі семи населених пунктів, які знаходяться біля Бахмута.

Крім того, ЗСУ підняли прапор України на Курдюмівській дамбі. Вона знаходиться в районі села Курдюмівка, що на південь від Бахмута.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр говорила, що деокупацію міста ускладнює те, що російські війська зайняли укріплення та опорні пункти, які готували там бійці ЗСУ.

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