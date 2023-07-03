Маляр о событиях на фронте: у нас есть успех, но ситуация меняется очень стремительно
На Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. Враг пытался наступать на этом направлении, однако безуспешно.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.
"Продолжается поединок за перехват инициативы. Сегодня и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши силы обороны - имели определенный успех", - сообщила она.
Маляр подчеркнула, что ситуация на Бахмутовском направлении меняется очень стремительно.
"Контроль над одними и теми же позициями может дважды за сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны", - добавила замминистра.
По ее словам, на южном фланге в районе Клещеевки, украинские войска с боями, но продвигаются. Зато на северном фланге продолжаются бои.
Кроме того, Маляр добавила, что в Бахмуте также неспокойно.
"Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", - заявила она.
Ситуация на Бахмутском направлении
С начала июня украинские военные начали активные действия на нескольких участках фронта. В частности, их наступление началось и под Бахмутом Донецкой области.
По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, украинские защитники 27 июня успешно продвигались в районе семи населенных пунктов, которые находятся возле Бахмута.
Кроме того, ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе. Она находится в районе села Курдюмовка, к югу от Бахмута.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что деоккупацию города усложняет то, что российские войска заняли укрепления и опорные пункты, готовившиеся там бойцами ВСУ.
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