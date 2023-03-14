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Маляр: після вторгнення РФ майже 100 тисяч добровольців вступили в тероборону

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Майже 100 тисяч добровольців долучились до територіальної оборони ЗСУ у перші тижні вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

За її словами, в окопах та на передовій перебувають фермери, співаки, доктори наук та професійні військові. Маляр зазначає, що це говорить про специфіку українського народу. Вона розповіла, що сьогодні ми маємо історію, коли добровольці вже другою хвилею вирушили на війну.

"У перші тижні широкомасштабного вторгнення майже сто тисяч добровольців прийшли в територіальну оборону, яка є складовою ЗСУ", - сказала заступник міністра оборони.

Також Маляр зауважила, що добровольці, які пішли на війну, фактично стали професійними військовими. Саме вони протистоять потужному ворогу, а окупанти не мають змоги реалізувати свої цілі.

Нагадаємо, що у Бахмуті (Донецька область) тривають позиційні бої, а українські захисники завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу РФ.

Захисники північного кордону України провели масштабні навчання. Військові відпрацювали штурмові дії в умовах реальних боїв.

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