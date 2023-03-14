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Маляр: после вторжения РФ почти 100 тысяч добровольцев вступили в терроборону

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Около 100 тысяч добровольцев присоединились к территориальной обороне ВСУ в первые недели вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в окопах и на передовой находятся фермеры, певцы, доктора наук и профессиональные военные. Маляр отмечает, что это говорит о специфике украинского народа. Она рассказала, что сегодня у нас есть история, когда добровольцы уже второй волной отправились на войну.

"В первые недели широкомасштабного вторжения почти сто тысяч добровольцев пришли в территориальную оборону, составляющую ВСУ", - сказала замминистра обороны.

Также Маляр отметила, что ушедшие на войну добровольцы фактически стали профессиональными военными. Именно они противостоят мощному врагу, а оккупанты не имеют возможности реализовать свои цели.

Напомним, что в Бахмуте (Донецкая область) продолжаются позиционные бои, а украинские защитники нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.

Защитники северной границы Украины провели масштабные учения. Военные отработали штурмовые действия в условиях реальных боев.

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