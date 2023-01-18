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Маляр про першу зустріч Залужного з Міллі: слово "перемога" розуміємо ідентично

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Україна, Середа 18 січня 2023 19:43
Маляр про першу зустріч Залужного з Міллі: слово "перемога" розуміємо ідентично Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (armyinform.com)
Автор: Тетяна Зарембо

На першій зустрічі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і голови Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі було підкреслено, що розуміння перемоги однакове для союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За словами заступника міністра, генерали не лише обговорили поточну ситуацію та обмінялись думками і позиціями. Союзники окреслили потреби Збройних сил України для прискорення перемоги, а також виклали своє бачення поняття "перемога", про що можна сказати одне: партнери і союзники підтримують Україну.

"Для таких повідомлень є порядок, якого повинні дотримуватися сторони. Тому вони завжди написані сухою діловою мовою, коротко про основне та узгоджені сторонами. Навіть коли хочеться викласти щось емоційне з побаченого і почутого та написати про це простою мовою - немає шансів. Хіба колись у мемуарах, і то не факт", - зауважила Маляр.

І додала, що слово "перемога" союзники і партнери України розуміють ідентично.

Вчора, 17 січня, РБК-Україна повідомляло, що головнокомандувач Валерій Залужний вперше зустрівся з генералом США Марком Міллі, на зустрічі вони обговорили потреби ЗСУ.

Нагадаємо, попередня розмова між Залужним та Міллі відбулася 3 січня. Тоді головнокомандувач ЗСУ назвав найскладніші напрями на фронті.

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Валерій Залужний
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