Маляр о первой встрече Залужного с Милли: слово "победа" понимаем идентично

На первой встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли было подчеркнуто, что понимание победы одинаково для союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По словам замминистра, генералы не только обсудили текущую ситуацию и обменялись мнениями и позициями. Союзники наметили потребности Вооруженных сил Украины для ускорения победы, а также изложили свое видение понятия "победа", о чем можно сказать одно: партнеры и союзники поддерживают Украину.

"Для таких сообщений есть порядок, которого должны придерживаться стороны. Поэтому они всегда написаны на сухом деловом языке, коротко об основном и согласованы сторонами. Даже когда хочется изложить что-то эмоциональное из увиденного и услышанного и написать об этом простым языком - нет шансов. Разве когда-то в мемуарах, и это не факт", - заметила Маляр.

И добавила, что слово "победа" союзники и партнеры Украины понимают идентично.