Маляр о первой встрече Залужного с Милли: слово "победа" понимаем идентично
На первой встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли было подчеркнуто, что понимание победы одинаково для союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.
По словам замминистра, генералы не только обсудили текущую ситуацию и обменялись мнениями и позициями. Союзники наметили потребности Вооруженных сил Украины для ускорения победы, а также изложили свое видение понятия "победа", о чем можно сказать одно: партнеры и союзники поддерживают Украину.
"Для таких сообщений есть порядок, которого должны придерживаться стороны. Поэтому они всегда написаны на сухом деловом языке, коротко об основном и согласованы сторонами. Даже когда хочется изложить что-то эмоциональное из увиденного и услышанного и написать об этом простым языком - нет шансов. Разве когда-то в мемуарах, и это не факт", - заметила Маляр.
И добавила, что слово "победа" союзники и партнеры Украины понимают идентично.
Вчера, 17 января, РБК-Украина сообщало, что главнокомандующий Валерий Залужный впервые встретился с генералом США Марком Милли, на встрече они обсудили потребности ВСУ.
Напомним, предварительный разговор между Залужным и Милли состоялся 3 января. Тогда главнокомандующий ВСУ назвал самые сложные направления на фронте.
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