Маляр о числе погибших в рядах ВСУ: тысячи, не сотни
Количество погибших украинских военных после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов исчисляется тысячами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время брифинга.
"Мы говорим о том, что погибшие есть с обеих сторон. Мы говорим о том, что с украинской стороны значительно меньше погибших, чем с российской. И мы можем сказать, что это тысячи, то есть это не сотни", - заявила Маляр.
При этом она добавила, что украинская сторона продолжит придерживаться основных правил распространения информации во время войны, которые предусматривают неразглашение точного количества погибших бойцов ВСУ.
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