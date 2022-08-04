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Маляр про кількість загиблих у лавах ЗСУ: тисячі, не сотні

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 15:45
Маляр про кількість загиблих у лавах ЗСУ: тисячі, не сотні Фото: Ганна Маляр, заступник голови Міноборони України (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Іван Носальський

Кількість загиблих українських військових після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів обчислюється тисячами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр під час брифінгу.

"Ми говоримо про те, що загиблі є з обох сторін. Ми говоримо про те, що з українського боку значно менше загиблих, ніж з російського. І ми можемо сказати, що це тисячі, тобто це не сотні", - заявила Маляр.

При цьому вона додала, що українська сторона продовжить дотримуватися основних правил поширення інформації під час війни, які передбачають нерозголошення точної кількості загиблих бійців ЗСУ.

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