Маляр про кількість загиблих у лавах ЗСУ: тисячі, не сотні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр під час брифінгу .

"Ми говоримо про те, що загиблі є з обох сторін. Ми говоримо про те, що з українського боку значно менше загиблих, ніж з російського. І ми можемо сказати, що це тисячі, тобто це не сотні", - заявила Маляр.

При цьому вона додала, що українська сторона продовжить дотримуватися основних правил поширення інформації під час війни, які передбачають нерозголошення точної кількості загиблих бійців ЗСУ.