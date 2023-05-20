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Маляр про бої в Бахмуті: ситуація критична, але війська тримають оборону

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Ситуація в Бахмуті станом на 20 травня складна, проте українські захисники продовжують тримати оборону.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Telegram.

"В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак", - повідомила заступник міністра.

За її даними, нині українські оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.

Ситуація в Бахмуті

Понад як 10 місяців російські військові намагаються захопити місто, проте українські захисники гідно дають їм опір. Сьогодні керівник ПВК "Вагнера", Євген Пригожин заявив, що окупанти повністю контролюють місто.

Водночас речник українських військових Сергій Череватий заперечив взяття міста росіянами.

"Це неправда, наші підрозділи воюють у Бахмуті", - сказав він Reuters.

Зауважимо, що вчора в ЗМІ з'явилась інформація, що засновник російської ПВК "Вагнера" визнав, що найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста, та звинуватив Міноборони РФ у втраті вигідних позицій.

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БахмутВійна Росії проти України