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Маляр о боях в Бахмуте: ситуация критическая, но войска держат оборону

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация в Бахмуте на 20 мая сложная, однако украинские защитники продолжают держать оборону.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолёт", - сообщила замминистра.

По ее данным, украинские защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор.

Ситуация в Бахмуте

Более 10 месяцев российские военные пытаются захватить город, однако украинские защитники достойно сопротивляются. Сегодня руководитель ППК "Вагнера", Евгений Пригожин заявил, что оккупанты полностью контролируют город.

В то же время, спикер украинских военных Сергей Череватый опроверг взятие города россиянами.

"Это неправда, наши подразделения воюют в Бахмуте", – сказал он Reuters.

Отметим, что вчера в СМИ появилась информация, что основатель российского ППК "Вагнера" признал, что наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города, и обвинил Минобороны РФ в потере выгодных позиций.

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