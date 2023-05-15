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Маляр про Бахмут: ЗСУ вдалось просунутись, але РФ підтягує загони десантників

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Бахмут, Понеділок 15 травня 2023 09:30
Маляр про Бахмут: ЗСУ вдалось просунутись, але РФ підтягує загони десантників Фото: ЗСУ вдалося просунутися в Бахмуті Донецької області, але РФ підтягує загони десантників (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація в Бахмуті Донецької області залишається дуже важкою. Попри те, що ЗСУ вдалось просунутись, окупанти навіть не думають відступати, а навпаки підтягують у місто десантно-штурмові загони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"В Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових", - розповіла вона.

За словами Маляр, попри успіхи української армії, росіяни не змінюють цілі та підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони.

"Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута", - констатувала заступник міністра оборони.

Як повідомлялось, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що просування українських військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута.

Нагадаємо, 14 травня у Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.

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