Украина и Мальта договариваются о взаимном признании свидетельства COVID-вакцинации

В пятницу, 18 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных и европейских дел Мальты Эваристом Бартоло. В ходе беседы они обсудили взаимное признание свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины .

"Дмитрий Кулеба поднял вопрос заключения соглашения о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 для упрощения условий поездок украинских граждан на Мальту", - говорится в сообщении.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили шаги с целью активизации политического диалога Украины и Мальты, оживление взаимодействия бизнеса и усиления сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.